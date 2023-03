Guerra in Ucraina, Kissinger: Putin è a capo di un Paese in declino e ha perso il senso delle proporzioni (Di domenica 26 marzo 2023) Il presidente russo Vladimir Putin “e’ a capo di un Paese in declino” e “ha perso il senso delle proporzioni” con la Guerra in Ucraina. Lo ha detto l’ex consigliere presidenziale e segretario di Stato Usa Henry Kissinger, in un’intervista con lo storico britannico Niall Ferguson, pubblicata dal quotidiano spagnolo “El Mundo” in vista del suo 100mo compleanno. Non c’e’ “nessuna scusa” per quello che ha fatto Putin, ha detto Kissinger. Il presidente russo ha “una visione della Russia come una sorta di entita’ mistica che e’ stata tenuta insieme attraverso 11 fusi orari da una sorta di sforzo spirituale. E in questa visione l’Ucraina ha svolto un ruolo ... Leggi su ildenaro (Di domenica 26 marzo 2023) Il presidente russo Vladimir“e’ adi unin” e “hail” con lain. Lo ha detto l’ex consigliere presidenziale e segretario di Stato Usa Henry, in un’intervista con lo storico britannico Niall Ferguson, pubblicata dal quotidiano spagnolo “El Mundo” in vista del suo 100mo compleanno. Non c’e’ “nessuna scusa” per quello che ha fatto, ha detto. Il presidente russo ha “una visione della Russia come una sorta di entita’ mistica che e’ stata tenuta insieme attraverso 11 fusi orari da una sorta di sforzo spirituale. E in questa visione l’ha svolto un ruolo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Guerra in Ucraina, Conte: “No all’escalation che ci porta alla distruzione. Coinvolgere tutti i player internaziona… - GiovaQuez : Travaglio: “Noi stiamo tenendo artificialmente in piedi un paese FALLITO e in più gli mandiamo armi contribuendo al… - putino : I russi che sono andati in Ucraina ufficialmente a “denazificare” un Paese guidato da un presidente ebreo, sono sta… - erricoschonfeld : RT @DiegoFusaro: Grande manifestazione per la pace a Milano. Migliaia di persone insieme per dire no alla follia della guerra. Giornalisti… - Andrbill74 : RT @riannuzziGPC: A proposito della guerra “non provocata” della Russia all’Ucraina: I media occidentali di solito fanno coincidere l’inizi… -