Lo ha affermato, fra l'altro, il Sindaco di Roma Roberto, nel suo intervento alla manifestazione delle famiglie Arcobaleno asanti Apostoli a Roma per la trascrizione dei figli delle ...Inanche il sindaco di Roma Roberto: "Roma Capitale è per una città in cui tutti i diritti siano riconosciuti - afferma - Non accettiamo discriminazioni di nessun tipo. Noi chiediamo ...Alla mobilitazione nella capitale, asanti Apostoli, e' atteso anche il Sindaco della Capitale Robertoche ha annunciato la volonta' di registrare i figli di coppie lesbiche, ...

Gualtieri in piazza con famiglie Arcobaleno: "Roma città aperta ... Agenzia askanews

Il sindaco di Roma presente in piazza Santi Apostoli: "Non stiamo parlando di gestazione per altri ma di un caso su cui c'è una chiarissima ...