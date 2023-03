Gualtieri contro il governo: “Roma apre la porta ai minori con due mamme” (Di domenica 26 marzo 2023) Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è pronto a sfidare la Meloni e il governo di centrodestra sul riconoscimento dei figli delle coppie omosessuali. Roma Capitale trascriverà in maniera integrale i certificati di nascita costituiti all’estero con due mamme, , fattispecie per la quale riteniamo l’indirizzo della giurisprudenza molto chiaro Un passaggio storico quello della ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 26 marzo 2023) Il sindaco di, Roberto, è pronto a sfidare la Meloni e ildi centrodestra sul riconoscimento dei figli delle coppie omosessuali.Capitale trascriverà in maniera integrale i certificati di nascita costituiti all’estero con due, , fattispecie per la quale riteniamo l’indirizzo della giurisprudenza molto chiaro Un passaggio storico quello della ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Il sindaco di Roma, Roberto #Gualtieri ha chiesto al ministro dell'Interno Matteo #Piantedosi di valutare l'ipotesi… - gabrillasarti2 : RT @73deva73: Invece di occuparsi di assessori in stretta correlazioni con personaggi molto interessanti per le patrie galere su abusivismo… - annunciodioggi : @lucioalessio @graziano_delrio @ellyesse @pdnetwork @forumalcentro Ma per favore!!!!!!!! Chiedi a Del Rio se è per… - VincenzoSerasin : @repubblica Vergogna Gualtieri! Contro natura! - 73deva73 : Invece di occuparsi di assessori in stretta correlazioni con personaggi molto interessanti per le patrie galere su… -