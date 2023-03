Green pass, emergenza mai finita: cosa potrebbe accadere in futuro (Di domenica 26 marzo 2023) Roma, 26 mar – Qualcuno ha mai fatto caso ai macchinari adibiti al controllo della certificazione verde o banalmente della temperatura corporea? Si pensi all’entrata degli ospedali: per accedere alla struttura è necessario passare attraverso un sensore che rivela la propria temperatura corporea, che appare -insieme all’immagine della propria persona- su uno schermo. E così per altre migliaia di dispositivi elettronici, acquistati affinché controllassero automaticamente la validità del Green pass. Un’enorme spesa di denaro (oltrepiù pubblico), per aggeggi che avrebbero dovuto avere vita temporanea. Green pass, uno strumento che potrebbe proseguire? Oppure ci si aspetta che possano continuare a permanere, anche con la fine della crisi pandemica? Si badi bene: ci sono state spese ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 26 marzo 2023) Roma, 26 mar – Qualcuno ha mai fatto caso ai macchinari adibiti al controllo della certificazione verde o banalmente della temperatura corporea? Si pensi all’entrata degli ospedali: per accedere alla struttura è necessarioare attraverso un sensore che rivela la propria temperatura corporea, che appare -insieme all’immagine della propria persona- su uno schermo. E così per altre migliaia di dispositivi elettronici, acquistati affinché controllassero automaticamente la validità del. Un’enorme spesa di denaro (oltrepiù pubblico), per aggeggi che avrebbero dovuto avere vita temporanea., uno strumento cheproseguire? Oppure ci si aspetta che possano continuare a permanere, anche con la fine della crisi pandemica? Si badi bene: ci sono state spese ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... martinoloiacono : Sulla gestione del Covid sta emergendo davvero di tutto. Eppure, ricordo bene le risate quando in quattro gatti ric… - MessoraClaudio : Non c’è alcuna differenza fra i vaccinati e i non vaccinati. Questo è il risultato al quale arriva la sentenza del… - AntonioBeduino : RT @Lulu_larossa: Gli italiani sono strani. Invece di sentirsi umiliati per essere stati marchiati con il green pass, si sono sentiti prem… - Andrea02021955 : RT @Nickconc: #IoNonDimentico 'È venuto il momento di introdurre il Green pass rafforzato anche per tutti i luoghi di lavoro, perché è l'un… - PiazzaAngelo1 : RT @Nickconc: #IoNonDimentico 'È venuto il momento di introdurre il Green pass rafforzato anche per tutti i luoghi di lavoro, perché è l'un… -