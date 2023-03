Graziani | «Retegui ricorda Pinamonti! Perché non chiamare lui?»

Leggi su inter-news

(Di domenica 26 marzo 2023) Ciccio, in onda su Radio Sportiva, ha parlato di Mateo(vedi articolo), facendo paragoni ben precisi: l’attaccante gliLautaro Martinez, ma non solo. Il suo pensiero a “Microfono Aperto”.? Ciccio, in diretta a “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha parlato del nuovo attaccante della Nazionale Italiana, facendo dei paragoni ben precisi: «Mateomi sembra più veloce di Mauro Icardi, assomiglia molto più a Lautaro Martinez. Se devo fare un paragone con un giocatore italiano, devo dire che miAndrea Pinamonti. Pinamonti ha grandi qualità, a me piace più di tutti, e non ho capito che senso aveva prenderequando haiin Italia. Ma andiamo avanti. Per...