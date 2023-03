Graziani: «Non ho capito che senso ha prendere Retegui quando hai Pinamonti in Italia» (Di domenica 26 marzo 2023) Ciccio Graziani, ex attaccante della Nazionale, ha parlato della convocazione di Mateo Retegui da parte del ct Roberto Mancini Ciccio Graziani, ex attaccante della Nazionale, ha parlato a Radio Sportiva della convocazione di Mateo Retegui da parte del ct Roberto Mancini. PAROLE – «Mi sembra più veloce di Icardi, direi che assomiglia molto più a Lautaro Martinez. Se devo fare un nome Italiano devo dire che mi ricorda Andrea Pinamonti. L’attaccante del Sassuolo ha grande qualità, non ho capito che senso ha prendere Retegui quando hai lui in Italia». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 marzo 2023) Ciccio, ex attaccante della Nazionale, ha parlato della convocazione di Mateoda parte del ct Roberto Mancini Ciccio, ex attaccante della Nazionale, ha parlato a Radio Sportiva della convocazione di Mateoda parte del ct Roberto Mancini. PAROLE – «Mi sembra più veloce di Icardi, direi che assomiglia molto più a Lautaro Martinez. Se devo fare un nomeno devo dire che mi ricorda Andrea. L’attaccante del Sassuolo ha grande qualità, non hochehahai lui in». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sassuolonews : Graziani: 'Che senso ha convocare Retegui quando hai Pinamonti' - roccosulla : Vuoi saperlo: Solo perché è ancora un tesserato @Inter se apparteneva si gdm da anni sarebbe in Nazionale solo per… - infoitsport : Graziani: «Retegui ricorda Pinamonti! Perché non chiamare lui?» - internewsit : Graziani: «Retegui ricorda Pinamonti! Perché non chiamare lui?» - - FiordellisiFran : RT @ValerioMinnella: Per la rubrica #IlTweetPiùIdiotaDelGiorno Flash qui è dove lo sponsor del mausoleo al criminale 'Macellaio del Fezzan… -