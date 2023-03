Gravissimo lutto per l'Inter: è morto nella notte Alessandro Dallatorre (Di domenica 26 marzo 2023) Gravissimo lutto in casa Inter. Alessandro Dallatorre, 26enne dirigente accompagnatore del settore giovanile e della preagonistica maschile nerazzurro, ha perso la vita ieri notte in un incidente in una galleria sulla statale che unisce Lecco a Ballabio (Lecco). "A seguito della tragica e improvvisa scomparsa nella scorsa notte di Alessandro Dallatorre - ha scritto il club nerazzurro in un comunicato - sono state sospese tutte le attività sportive della preagonistica maschile e femminile previste sabato 25 marzo. Inoltre in occasione di Atalanta-Inter, gara del campionato Under 17, e dell'amichevole Inter U16-Parma U16, entrambe in programma domenica 26.03.2023, verrà osservato ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 marzo 2023)in casa, 26enne dirigente accompagnatore del settore giovanile e della preagonistica maschile nerazzurro, ha perso la vita ieriin un incidente in una galleria sulla statale che unisce Lecco a Ballabio (Lecco). "A seguito della tragica e improvvisa scomparsascorsadi- ha scritto il club nerazzurro in un comunicato - sono state sospese tutte le attività sportive della preagonistica maschile e femminile previste sabato 25 marzo. Inoltre in occasione di Atalanta-, gara del campionato Under 17, e dell'amichevoleU16-Parma U16, entrambe in programma domenica 26.03.2023, verrà osservato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OrobicaCF : GRAVISSIMO LUTTO NELLA FAMIGLIA OROBICA ...e gli amici questo immenso dolore e ricorderanno per sempre la persona… - OrobicaCF : GRAVISSIMO LUTTO NELLA FAMIGLIA OROBICA Esprimiamo con sconforto infinito il nostro cordoglio per il decesso prema… - Sport_Fair : Un gravissimo lutto ha colpito il mondo #Mma: è morto #IuriLapicus, vittima di un grave incidente in moto - fanpage : Gravissimo lutto per la stella del cricket Matt Dunn che ha visto morire sua figlia di due anni dopo un forte attac… -