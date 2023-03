Grave incidente stradale nel trapanese | 7 morti

(Di domenica 26 marzo 2023) E' salito a sette il bilancio dell'avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sul rettilineo di Lentina, la strada provinciale che collega San Vito lo Capo e Custonaci nel. In nottata è morta nell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani anche Maria Pia Giambona, 34 anni, che era stata ricoverata in condizioni critiche nel reparto di Rianimazione. Lo scontro mortaleLa donna era a bordo di un'Alfa 156 guidato da Vincenzo Cipponeri, 44 anni, morto sul colpo. L'auto si è scontrata frontalmente con un Fiat Doblò sul quale viaggiavano due famiglie di Carini, nel palermitano: quella di Matteo Cataldo, di 70 anni, della moglie, Maria Grazia Ficarra, di 67 anni e del figlio Danilo Cataldo, di 44 anni e quella di un'altra coppia, Matteo Schiera, di 72 anni, e la moglie Anna Rosa Romancino, di 69 anni, cugini dei coniugi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italia_Notizie : Incidente nel Trapanese, sei morti e un ferito grave: scontro frontale tra due auto - UnioneSarda : #GranBretagna Grave incidente ambientale: petrolio fuoriesce da oleodotto - CdT_Online : Il sinistro tra Göschenen e Wassen: una persona sarebbe in pericolo di morte - cjmimun : Grave grave incidente ambientale nel Regno Unito: circa 200 barili di petrolio sono fuoriusciti dall'oleodotto di W… - Radio1Rai : ??#RegnoUnito Grave incidente ambientale: circa 200 barili di #petrolio sono fuoriusciti dall'oleodotto di… -

Un conducente che circolava in contromano si trova in pericolo di morte in seguito ad unstradale avvenuto ieri sera sulla A2, tra G schenen e Wassen, nel Canton Uri. Altre due persone riversano in gravi condizioni. Stando alla ricostruzione della polizia, un'automobile ...ROMA, 27 MARambientale nel Regno Unito: circa 200 barili di petrolio sono fuoriusciti dall'oleodotto di Wytch Farm a Purbecks e si sono riversati nel porto di Poole. L'Agenzia britannica per la ...ambientale nel Regno Unito: circa 200 barili di petrolio sono fuoriusciti dall'oleodotto di Wytch Farm a Purbecks e si sono riversati nel porto di Poole. L'Agenzia britannica per la ...

Grave incidente stradale nel trapanese, 7 morti Sky Tg24

Grave grave incidente ambientale nel Regno Unito: circa 200 barili di petrolio sono fuoriusciti dall'oleodotto di Wytch Farm a Purbecks e si sono riversati nel porto di Poole. L'Agenzia britannica per ...Un conducente che circolava in contromano si trova in pericolo di morte in seguito ad un grave incidente stradale avvenuto ieri sera sulla A2, tra Göschenen e Wassen, nel Canton Uri. Altre due persone ...