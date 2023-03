Grave incidente a Massa Finalese: 17enne in moto contro un trattore. Ricoverato in gravi condizioni (Di domenica 26 marzo 2023) incidente a Massa Finalese, frazione del comune di Finale Emilia, in provincia di Modena, dove un 17enne in moto si è schiantato contro un trattore nella giornata di ieri, Sabato 25 Marzo 2023. Le condizioni del giovane, Ricoverato in ospedale sono ancora gravissime. Sul posto sono intervenuti il personale medico del 118 e la Polizia ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 26 marzo 2023), frazione del comune di Finale Emilia, in provincia di Modena, dove uninsi è schiantatounnella giornata di ieri, Sabato 25 Marzo 2023. Ledel giovane,in ospedale sono ancorassime. Sul posto sono intervenuti il personale medico del 118 e la Polizia ... TAG24.

