GP Portogallo 2023 | Bezzecchi | “Sono felice | la partenza era la chiave”

(Di domenica 26 marzo 2023) “, ieri ho commesso un errore e sapevo che laera la, poi ho cercato di spingere. Ho solo guardato davanti Vinales e mai le spalle. Tutto questo è per il team, ora andiamo in ArgeNtina”. Queste le dichiarazioni di Marco, pilota della Ducati Vr46, terzo nel Gp di, prima gara della stagione. SportFace.

Prima gara e prima doppietta della stagione per Pecco Bagnaia . Dopo la sprint race di ieri, il pilota della Ducati si è imposto nella prova che ha aperto il mondiale MotoGp. Bagnaia ha preceduto l'...... in, davanti al connazionale Aron Canet (Flexbox HP40) e all'italiano Tony Arbolino (Elf Marc Vds). Con la vittoria nella gara di apertura del campionatoAcosta si conferma l'uomo da ...Francesco "Pecco" Bagnaia, dopo la Sprint Race di ieri, vince con il tempo di 41'25"401 anche il Gp dela Portimao, prima tappa del Mondialedella MotoGp . Dietro la Ducati del torinese campione in carica si piazzano l'Aprilia dello spagnolo Maverick Vinales a 687 millesimi e l'altra ...

DIRETTA MotoGP, GP Portogallo 2023 LIVE: risultati e classifica gara in tempo reale OA Sport

(Adnkronos) - Pecco Bagnaia vince il Gp del Portogallo, primo appuntamento MotoGp dell'anno. Il pilota della Ducati, campione del mondo in carica, ...Il campione del mondo ha confezionato un weekend a dir poco perfetto a Portimao, perché alla vittoria nella prima Sprint della storia di ieri ha fatto seguire quella nel Gran Premio vero e proprio, ...