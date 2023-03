Gp Portimao 2023, Rivola: “Incidente di Marquez brutto esempio per le categorie minori, bisogna iniziare a sanzionare” (Di domenica 26 marzo 2023) Subito dopo l’Incidente causato da Marquez nel Gp di Portimao, l’ad di Aprilia Racing, Massimo Rivola, ha commentato l’accaduto ai microfoni di Sky: “L’Incidente di Marquez non dico che si potesse prevenire ma ne avevamo parlato stamattina. Se questi piloti non iniziano a essere sanzionati faranno sempre quello che vogliono ed è un bruttissimo esempio per le categorie minori. Quello che è successo oggi è un brutto spettacolo che spero non si ripeta più”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 marzo 2023) Subito dopo l’causato danel Gp di, l’ad di Aprilia Racing, Massimo, ha commentato l’accaduto ai microfoni di Sky: “L’dinon dico che si potesse prevenire ma ne avevamo parlato stamattina. Se questi piloti non iniziano a essere sanzionati faranno sempre quello che vogliono ed è un bruttissimoper le. Quello che è successo oggi è unspettacolo che spero non si ripeta più”. SportFace.

