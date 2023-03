GP Industria&Artigianato 2023 oggi: orari, programma, tv, percorso, favoriti, streaming (Di domenica 26 marzo 2023) In una domenica intensissima per il ciclismo internazionale si corre anche in Italia: appuntamento a Larciano con l’edizione numero 45 del GP Industria e Artigianato. Andiamo a scoprire il percorso, i favoriti ed il programma. percorso GP INDUSTRIA E ARTIGIANATO 2023 199,8 chilometri in programma con partenza ed arrivo in quel di Larciano. Due circuiti differenti: il primo, quello breve, completamente pianeggiante. A circa 100 chilometri dal traguardo si entra nel secondo, da percorrere quattro volte: l’insidia è la salita di Fornello con 2,7 chilometri al 6,4% di pendenza media. Ultimo scollinamento a 15 dal traguardo. favoriti GP INDUSTRIA E ARTIGIANATO 2023 UAE Emirates netta favorita con un terzetto di lusso formato da Diego Ulissi, Marc Hirschi e ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) In una domenica intensissima per il ciclismo internazionale si corre anche in Italia: appuntamento a Larciano con l’edizione numero 45 del GP Industria e Artigianato. Andiamo a scoprire il, ied ilGP INDUSTRIA E ARTIGIANATO199,8 chilometri incon partenza ed arrivo in quel di Larciano. Due circuiti differenti: il primo, quello breve, completamente pianeggiante. A circa 100 chilometri dal traguardo si entra nel secondo, da percorrere quattro volte: l’insidia è la salita di Fornello con 2,7 chilometri al 6,4% di pendenza media. Ultimo scollinamento a 15 dal traguardo.GP INDUSTRIA E ARTIGIANATOUAE Emirates netta favorita con un terzetto di lusso formato da Diego Ulissi, Marc Hirschi e ...

