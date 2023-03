GP Industria & Artigianato: Ben Healy vince in solitaria a Larciano! Ulissi chiude quinto (Di domenica 26 marzo 2023) Nel giorno della Gent-Wevelgem, c’è spazio anche per il tradizionale GP Industria & Artigianato, corsa nata come GP Larciano nel 1967 e giunta invece alla sua 45a edizione con l’attuale denominazione. Ad aggiungersi oggi ad un albo d’oro che ha visto iscriversi nomi importantissimi, è stato il giovane talento irlandese Ben Healy. Il 22enne della EF Education Easy Post, recente vincitore della tappa di Forlì in una Settimana Coppi&Bartali di cui è stato grande protagonista, ha centrato il quarto successo tra i professionisti arrivando in parata solitaria sul traguardo di Larciano. L’azione decisiva è arrivata al terzo passaggio sul Fornello, salita che ha caratterizzato questa edizione. Dopo essersi avvantaggiato al penultimo passaggio insieme ad altri 18 corridori dal livello ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) Nel giorno della Gent-Wevelgem, c’è spazio anche per il tradizionale GP, corsa nata come GP Larciano nel 1967 e giunta invece alla sua 45a edizione con l’attuale denominazione. Ad aggiungersi oggi ad un albo d’oro che ha visto iscriversi nomi importantissimi, è stato il giovane talento irlandese Ben. Il 22enne della EF Education Easy Post, recente vincitore della tappa di Forlì in una Settimana Coppi;Bartali di cui è stato grande protagonista, ha centrato il quarto successo tra i professionisti arrivando in paratasul traguardo di Larciano. L’azione decisiva è arrivata al terzo passaggio sul Fornello, salita che ha caratterizzato questa edizione. Dopo essersi avvantaggiato al penultimo passaggio insieme ad altri 18 corridori dal livello ...

