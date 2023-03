Gp del Portogallo | Bagnaia trionfa ancora E Bezzecchi si piazza terzo

(Di domenica 26 marzo 2023) Pecco, dopo la sprint race di ieri, vince anche il Gran Premio dela Portimao, prima tappa del Mondiale 2023 della MotoGp. Dietro la Ducati del torinese campione in carica sino l'Aprilia dello spagnolo Maverick Vinales a 687 millesimi e l'altra Ducati targata Mooney VR46 di Marco, che finisce alposto con un distacco di 2?726. Le moto italiane monopolizzano la Top 5 visto che ai piedi del podio sila Desmosedici del team Prima Pramac affidata a Johann Zarco a più di 8?, quindi un'altra Ducati, quella Gresini Racing di Alex Marquez. Sesto e settimo posto per le Ktm di Brad Binder e Jack Miller, non riesce a fare meglio dell'ottavaFabio Quartararo su Yamaha, davanti all'altra Aprilia di Aleix Espargarò mentre chiude ...

Possibile frattura al 1° osso metacarpale della mano destra: questo l'esito dei primi esami al centro medico per Marc Marquez, che al terzo giro del GP ha travolto Miguel Oliveira (per lui forti contusioni, ma escluse fratture alla gamba). Il pilota spagnolo si sottoporrà lunedì 27 marzo a nuovi accertamenti a Barcellona

Nonostante il weekend sembrava essere iniziato nel modo giusto per Marc Marquez (pole position e terzo posto nella Sprint Race) oggi lo spagnolo è stato protagonista di un brutto errore durante il terzo giro. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) ha vinto il Gp del Portogallo in MotoGp. L'italiano ha preceduto lo spagnolo Maverick Viñales (Aprilia Racing) e l'altra Ducati