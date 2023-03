(Di domenica 26 marzo 2023) L'azzurro ha completato al quarto posto il Duncan Taylor Black Bull Challenge, il torneo del Challenge Tour andato in scena in India. Ottime notizie anche da Andrea Pavan alla seconda top ten ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FederGolf : ?? Duncan Taylor Black Bull Challenge In India vince ???? #Chouhan con -20. Ottima prova di ???? #Scalise che chiude 4… - PdrGolfClub : Il Challenge Tour riparte dall'India. Al Karnataka Golf Association è in programma, dal 23 al 26 marzo, il Duncan T… -

L'azzurro ha completato al quarto posto il Duncan Taylor Black Bull Challenge, il torneo del Challenge Tour andato in scena in India. Ottime notizie anche da Andrea Pavan alla seconda top ten ......India con la vittoria di Prakash Chouhan che ha ottenuto il primo titolo a 36 anni del circuito di. Notizie liete anche per i nostri italiani che si sono bene posizionati, soprattutto...Continua a leggere - > L'articolo Lorenzosogna in India: primo a un giro dal termine proviene da Golfando, il blog del ...

Golf, Scalise vittoria sfiorata - Sport - Altri Sport - quotidiano.net QUOTIDIANO NAZIONALE

L'azzurro ha completato al quarto posto il Duncan Taylor Black Bull Challenge, il torneo del Challenge Tour andato in scena in India. Ottime notizie anche da Andrea Pavan alla seconda top ten stagiona ...Sul percorso del Karnataka Golf Association (par 72), il lombardo Scalise ha comunque ottenuto la terza Top 5 consecutiva che gli ha permesso di balzare dal 10/o al 6/o posto nella "Road to Mallorca", ...