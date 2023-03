Golf | DP World Tour 2023 | Nick Bachem trionfa aggiudicandosi il Jonsson Workwear Open

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WorldCustomize : #CUSTOMIZE_YOUR_WORLD #yosemitezone #Best_Golf_Ball_Marker #Best_Golf_Head_Covers #Best_golf_towels… - PdrGolfClub : Ottima partenza per Rory McIlroy e Scottie Scheffler al World Golf Championship-Dell Technologies Match Play all'Au… - PdrGolfClub : In Texas 64 tra i migliori golfisti al mondo si sfidano nel 'World Golf Championship-Dell Technologies Match Play'.… - FrancescaPianta : World Golf Championship in Texas live su Sky Sport -

Si è conclusa la fase a gironi del WGC - Dell Technologies Match Play, torneo diin corso di svolgimento in Texas all'Austin Country Club e valido sia per il PGA Tour che il DPTour. In campo quasi tutti i migliori 64 giocatori al mondo, ma solo 16 hanno staccato il ...... CEO & Commissioner of LIV. "We're bringing together thought leaders across a variety of industries as a way to open our eyes to the challenges different segments of ourface," says ...... che hanno raccolto le confidenze di amici e collaboratori mentre The Donald resta nel fortino di Mar - a - Lago "apparentemente sconnesso" dalla gravità delle insidie giudiziarie, giocando ae ...

World Golf Championship: da Scheffler a Rahm, è sfida match play in Texas Sky Sport

I golfisti del DP World Tour si mettono alle spalle un nuovo torneo archiviando il quarto ed ultimo round del Jonsson Workwear Open 2023 (montepremi 1,5 milioni di dollari). L’evento sudafricano, nato ...Stesso discorso per McIlroy. Il nordirlandese, terzo nel world ranking, ha avuto la meglio (2 up) sull'australiano Lucas Herbert e poi regolato (1 up) lo statunitense Xander Schauffele, medaglia d'oro ...