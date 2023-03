Gnonto con la numero 10 dell’Italia, i tifosi non ci stanno: «Se Dio esiste perdiamo» (Di domenica 26 marzo 2023) Willy Gnonto indosserà la maglia numero 10 dell’Italia nel match di questa sera contro Malta, ma i tifosi non ci stanno Non va giù ai tifosi dell’Italia la decisione di assegnare la maglia numero 10 a Willy Gnonto, vista anche l’assenza di Pellegrini. Un po' uno scandalo è, se pensi che quella maglia la indossavano Totti e Del Piero e adesso Gnonto— Dybala è campione del mondo (@sirsetbulismo) March 26, 2023 Gnonto con la 10… Spero di non qualificarmi mai più né ai mondiali né agli Europei.— Pietro Tanica (@spiritocritico1) March 26, 2023 Gnonto con la 10…. I brividi! Speriamo se esiste dio faccia vincere malta— MATT89M.M (@Mathi89M) March 26, 2023 Da ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 marzo 2023) Willyindosserà la maglia10nel match di questa sera contro Malta, ma inon ciNon va giù aila decisione di assegnare la maglia10 a Willy, vista anche l’assenza di Pellegrini. Un po' uno scandalo è, se pensi che quella maglia la indossavano Totti e Del Piero e adesso— Dybala è campione del mondo (@sirsetbulismo) March 26, 2023con la 10… Spero di non qualificarmi mai più né ai mondiali né agli Europei.— Pietro Tanica (@spiritocritico1) March 26, 2023con la 10…. I brividi! Speriamo sedio faccia vincere malta— MATT89M.M (@Mathi89M) March 26, 2023 Da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : I convocati di Mancini per #MaltaItalia: esclusi Pafundi e Pellegrini, Gnonto con la 10 ?? ???? - iachinismo : RT @GoalItalia: I convocati di Mancini per #MaltaItalia: esclusi Pafundi e Pellegrini, Gnonto con la 10 ?? ???? - CalcioNews24 : #MaltaItalia, i tifosi non prendono bene la 10 assegnata a #Gnonto - jzoneoff : @GoalItalia Gnonto con la 10 spero che baggio faccia causa - Ale_Ferrara2000 : Ma Pafundi che cazzo l'hai convocato a fare? Gnonto con la 10 non si può vedere -