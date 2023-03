Gli USA cercano di ampliare la loro influenza in Africa (Di domenica 26 marzo 2023) . Diversi alti funzionari dell’amministrazione Biden si sono recati in Africa negli ultimi mesi. La prossima settimana è attesa la vicepresidente Kamala Harris. Washington è molto preoccupata per la crescente influenza di Russia e Cina in Africa. Africa: gli USA cercano di ampliare la loro influenza Leggi su periodicodaily (Di domenica 26 marzo 2023) . Diversi alti funzionari dell’amministrazione Biden si sono recati innegli ultimi mesi. La prossima settimana è attesa la vicepresidente Kamala Harris. Washington è molto preoccupata per la crescentedi Russia e Cina in: gli USAdila

