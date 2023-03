Gli sbarchi non si fermano. Arrivi sulle coste del sud (Di domenica 26 marzo 2023) AGI - È approdata al molo fratelli Tatarella del porto di Bari la nave Geo Barents di Medici senza frontiere. A bordo ci sono 190 persone, per la maggior parte uomini e una dozzina di minorenni non accompagnati, soccorse nei giorni scorsi nel Mediterraneo. Sul posto ci sono le forze dell'ordine, sotto il coordinamento della prefettura di Bari, oltre al personale di polizia locale, vigili del fuoco, guardia costiera, protezione civile, croce rossa, personale del 118 e operatori sanitari della Asl. "Le 190 persone che sbarcheranno saranno sottoposte a tutti i controlli sanitari e avviati verso i centri di assistenza - ha spiegato il contrammiraglio Vincenzo Leone - la situazione è abbastanza sotto controllo, grazie alla straordinaria opera di coordinamento della prefettura e della questura". I migranti saranno identificati, fotosegnalati e smistati in strutture definite dal ministero. ... Leggi su agi (Di domenica 26 marzo 2023) AGI - È approdata al molo fratelli Tatarella del porto di Bari la nave Geo Barents di Medici senza frontiere. A bordo ci sono 190 persone, per la maggior parte uomini e una dozzina di minorenni non accompagnati, soccorse nei giorni scorsi nel Mediterraneo. Sul posto ci sono le forze dell'ordine, sotto il coordinamento della prefettura di Bari, oltre al personale di polizia locale, vigili del fuoco, guardia costiera, protezione civile, croce rossa, personale del 118 e operatori sanitari della Asl. "Le 190 persone che sbarcheranno saranno sottoposte a tutti i controlli sanitari e avviati verso i centri di assistenza - ha spiegato il contrammiraglio Vincenzo Leone - la situazione è abbastanza sotto controllo, grazie alla straordinaria opera di coordinamento della prefettura e della questura". I migranti saranno identificati, fotosegnalati e smistati in strutture definite dal ministero. ...

