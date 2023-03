Gli azzurri rialzano la testa | a Malta vincono e scacciano la crisi

(Di domenica 26 marzo 2023) Un'Italia ancora poco convincente ha la meglio suin un match non entusiasmante e che ha evidenziato ancora una volta i limiti, specialmente in attacco. Agli uomini di Mancini bastano due gol nel primo tempo, al 15' di Retegui e al 27' di Pessina, per conquistare i tre punti che erano l'obiettivo minimo della serata, dopo la sconfitta all'esordio contro gli inglesi che sono già in fuga nel girone, avendo sconfitto nel pomeriggio anche l'Ucraina a Wembley. Il Ct, che a fine partita ammetterà "potevamo fare meglio, tutto, ma queste sono partite difficili che diventano brutte", cambia diversi elementi, in panchina restano tra gli altri Verratti, Pellegrini, Berardi, Scamacca. In avanti il tridente è composto da Gnonto, Retegui e Politano. L'Italia è chiamata subito al riscatto dopo la debacle di Napoli, ma al 5' la prima grande occasione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azzurri : ???????????????? ???????????????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per #Malta ???? ?? #Italia ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Nat… - Azzurri : ???????????????? ???????????????????? ????????#MaltaItalia 0??-2?? ?? #Retegui 15’, #Pessina 27’ ?? A Ta’ Qali gli #Azzurri superano age… - Eurosport_IT : ANCORA RETEGUI, L'ITALIA BATTE MALTA ???????? Nessuna sorpresa per gli Azzurri che tornano vincere con il secondo gol… - iam_camilla98 : RT @Azzurri: ???????????????? ???????????????????? ????????#MaltaItalia 0??-2?? ?? #Retegui 15’, #Pessina 27’ ?? A Ta’ Qali gli #Azzurri superano agevolmente Ma… - SIMONE4ESPOSITO : RT @sscnapoli: ???? Di Lorenzo, @MPolitano16 e Meret di scena con gli @Azzurri. ?? -

L' Italia conquista i tre punti ma la serata contro Malta finisce praticamente qui. Due gol nel primo tempo e poco più perdi Mancini che non hanno di certo brillato. Trova il gol per la seconda volta Retegui , che diventa l'unica vera buona notizia di questo doppio impegno per le qualificazioni ad Euro 2024. ...Cinque minuti sul cronometro erischiano subito di passare in svantaggio su iniziativa di Satariano, che scappa tra linee lanciato da Mbong ma calcia troppo centralmente facendosi ...Sconfitti all' esordio con l'Inghilterra lo scorso 23 marzo,di Roberto Mancini conquistano la vittoria contro Malta per 2 - 0 nella seconda partita di qualificazione perEuropei del 2024. Con la rete di Retegui al 15 e di Pessina al 27 , la ...

Malta-Italia 0-2, gol e highlights. Retegui segna ancora, Mancini vince verso Euro 2024 Sky Sport

L’avventura di Andrea Petagna al Napoli non è stata fortunata e la scorsa estate l’attaccante ha scelto di lasciare gli azzurri per approdare al Monza in prestito con obbligo di riscatto in caso di ...Brivido per gli Azzurri, che ancora non hanno preso le misure ai veloci maltesi. L'Italia però sale di intensità e dopo un breve assedio senza creare pericoli trova il guizzo giusto al 15' con Retegui ...