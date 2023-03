Gli affari dell’estrema destra francese a Roma (Di domenica 26 marzo 2023) Sono fili che si tessono, tra il neofascismo francese e la capitale d’Italia, tradizionale camera di compensazione degli estremismi neri. Rapporti sotterranei, legami societari riservati, flussi di soldi che hanno attirato anche l’attenzione degli investigatori della Banca d’Italia. La cupola dei pretoriani di Marine Le Pen ha scelto Roma come base discreta. A Parigi hanno avuto guai giudiziari che li hanno – solo apparentemente – messi ai margini, con condanne per la gestione illecita dei finanziamenti pubblici. Ma con un’operazione iniziata nel 2014, e che solo lo scorso anno si è concretizzata, è iniziato il trasferimento di quote societarie strategiche di parte del mondo dell’estrema destra francese verso uffici a due passi da via della Scrofa (la stessa strada in cui ha sede Fratelli’Italia), con ... Leggi su tpi (Di domenica 26 marzo 2023) Sono fili che si tessono, tra il neofascismoe la capitale d’Italia, tradizionale camera di compensazione degli estremismi neri. Rapporti sotterranei, legami societari riservati, flussi di soldi che hanno attirato anche l’attenzione degli investigatori della Banca d’Italia. La cupola dei pretoriani di Marine Le Pen ha sceltocome base discreta. A Parigi hanno avuto guai giudiziari che li hanno – solo apparentemente – messi ai margini, con condanne per la gestione illecita dei finanziamenti pubblici. Ma con un’operazione iniziata nel 2014, e che solo lo scorso anno si è concretizzata, è iniziato il trasferimento di quote societarie strategiche di parte del mondoverso uffici a due passi da via della Scrofa (la stessa strada in cui ha sede Fratelli’Italia), con ...

