Giuntoli-Juve: la notizia da Torino cambia tutto! (Di domenica 26 marzo 2023) Il Napoli è atteso dalla sfida contro il Milan dopo la sosta per le Nazionali, match (il primo dei tre confronti tra le due compagini, tra campionato e quarti di Champions League) che può avvicinare ancora di più lo Scudetto. Una cavalcata trionfale, che va ovviamente premiata dall'aritmetica certezza, figlia un gruppo incredibilmente compatto e rinforzato dai numerosi rinforzi estivi, messi a punto dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Numerosi, come ovvio che sia, sono gli elogi riservati in questi mesi dai vari addetti ai lavori e non possono mancare gli interessi dei vari top club tra Serie A ed Europa. A tal proposito, molteplici sono stati i rumors che hanno accostato l'ex Carpi alla Juventus, alla ricerca di un nuovo direttore sportivo dopo lo scossone dirigenziale causato dalle vicende extra-campo. Tuttavia, da Torino ...

Lascia il Milan per la Juventus: 'Decisivo Allegri' Sebbene la suggestione Cristiano Giuntoli resti ben accolta nell'ambiente, è inverosimile che la ... Calciomercato Juve, caccia al nuovo ds: Allegri la carta giustaDunque lo stesso Allegri potrebbe ... Scambio con Lozano del Napoli: adios alla Juventus Hirving Lozano - Calciomercato.itQuella creata dall'asse De Laurentiis, Giuntoli e Spalletti è una ... Su Yeremi Pino arriva il Napoli: anticipo sulla Juve con lo scambio con LozanoLa Juventus per il ... Juve, svolta dalla Francia: scelti allenatori e ds La Vecchia Signora, inoltre, è alla ricerca di un nuovo Direttore Sportivo e sulla lista, oltre, agli 'italiani' Giuntoli, Massara e Tare, ci sarebbe anche il nome di Campos. Nome che chiaramente può ... Giuntoli-Juve: la notizia da Torino cambia tutto! Spazio Napoli Spalletti, Giuntoli, Micheli: ADL continuerà con i suoi uomini Spalletti firmerà fino al 2025, poi sarà anche il turno di Cristiano Giuntoli che avrà un nuovo accordo con la stessa durata dell'allenatore. De Laurentiis-Giuntoli, si lavora per il rinnovo. Accordo anche per Micheli Aurelio De Laurentiis è al lavoro per confermare i suoi uomini migliori in vista della prossima stagione. Il Napoli sta programmando il futuro. Come si legge su TMW in attesa di quello che sarà un des ...