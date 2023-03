Giuntoli guarda già al futuro: nel mirino tre talenti africani (Di domenica 26 marzo 2023) Il periodo della sosta per le nazionali è un ottimo momento per le società per studiare le strategie di mercato per il futuro e per seguire i giovani talenti che si mettono in mostra con il proprio paese. In casa Napoli c’è poco da studiare per il prossimo mercato: l’obiettivo della società sarà quello di trattenere i propri gioielli e fare solo qualche acquisto mirato. Ma il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e l’area scouting partenopea sono sempre al lavoro per scovare talenti del futuro in giro per il mondo. Spalletti e Giuntoli I vari Kvaratskhelia e Kim non sono stati colpi di fortuna, ma sono i risultati di un ottimo lavoro svolto da tutta la dirigenza del Napoli. Ecco perché Giuntoli e la sua squadra sono sempre alla ricerca di giovani ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 26 marzo 2023) Il periodo della sosta per le nazionali è un ottimo momento per le società per studiare le strategie di mercato per ile per seguire i giovaniche si mettono in mostra con il proprio paese. In casa Napoli c’è poco da studiare per il prossimo mercato: l’obiettivo della società sarà quello di trattenere i propri gioielli e fare solo qualche acquisto mirato. Ma il direttore sportivo Cristianoe l’area scouting partenopea sono sempre al lavoro per scovaredelin giro per il mondo. Spalletti eI vari Kvaratskhelia e Kim non sono stati colpi di fortuna, ma sono i risultati di un ottimo lavoro svolto da tutta la dirigenza del Napoli. Ecco perchée la sua squadra sono sempre alla ricerca di giovani ...

