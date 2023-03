Giornate Fai di primavera | le aperture in Puglia Anche oggi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Palazzo_Chigi : #GiornateFAI di Primavera, la dichiarazione del Presidente @GiorgiaMeloni - paolabizzi : RT @Fondoambiente: Qualche foto da questo sabato delle #GiornateFAI di Primavera! In tutta Italia le nostre Delegazioni e Gruppi FAI stanno… - PappaletteraF : RT @Zaccagninivini: - colomb_luca : Il #Dantedì e la primavera #FAI uniti dal calendario. L'entusiasmo degli apprendisti ciceroni in un luogo pieno di… - infoitinterno : Giornate Fai di Primavera a Bergamo, i luoghi aperti da visitare il 25 e il 26 marzo -

... Di seguito un comunicato diffuso dal Fondo per l'ambiente italiano: Sabato 25 e domenica 26 marzo 202 3 si rinnova l'appuntamento con le "di Primavera", il più importante evento di ...PROVINCIA DI ALESSANDRIA - In tutta la provincia anche oggi continuano ledi Primavera , la più importante manifestazione del Fondo Ambiente Italiano che permette di riscoprire luoghi culturali e tesori artistici non sempre accessibili grazie alle visite ...E che ha coinciso con ledi Primavera promosse dal, il Fondo per l'ambiente italiano, dedicato quest'anno proprio al patrimonio custodito nella località nota come Bagni della Regina ...

TRIESTE Visite gratuite anche domenica 26 marzo ai Civici musei di Trieste per il rinnovato appuntamento di questo weekend delle Giornate Fai di Primavera. Per la 31.a edizione di uno… Leggi ...Trama: Un viaggio su e giù per lItalia tra borghi storici, giardini secolari, palazzi restaurati, ville riaperte, castelli e paesaggi minacciati dai cambiamenti climatici e messi in sicurezza: la Tgr ...