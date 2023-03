Giorgia Trocciola investita e uccisa a 17 anni da un’auto passata con il rosso in USA (Di domenica 26 marzo 2023) Giorgia Trocciola, una 17enne originaria di Bolzano Vicentino (Vicenza) è morta mercoledì 22 marzo 2023 a Colorado Springs, in Colorado, dove si trovava per motivi di studio da sette mesi. L’incidente è avvenuto davanti alla scuola dove studiava la Doherty High School, mentre stava attraversando sulle strisce e la vettura che sopraggiungeva è passata con il rosso. Secondo la ricostruzione dei fatti, la giovane stava raggiungendo l’istituto. Questo ha spinto il distretto scolastico 11 di Colorado Springs a prendere la decisione di mettere in sicurezza l’area. Giorgia Trocciola era davvero felice di essersi trasferita negli Stati Uniti, consapevole di come questa esperienza potesse permetterle di conoscere meglio la lingua e fare nuove conoscenze. Alla Doherty era riuscita inoltre a ... Leggi su news.robadadonne (Di domenica 26 marzo 2023), una 17enne originaria di Bolzano Vicentino (Vicenza) è morta mercoledì 22 marzo 2023 a Colorado Springs, in Colorado, dove si trovava per motivi di studio da sette mesi. L’incidente è avvenuto davanti alla scuola dove studiava la Doherty High School, mentre stava attraversando sulle strisce e la vettura che sopraggiungeva ècon il. Secondo la ricostruzione dei fatti, la giovane stava raggiungendo l’istituto. Questo ha spinto il distretto scolastico 11 di Colorado Springs a prendere la decisione di mettere in sicurezza l’area.era davvero felice di essersi trasferita negli Stati Uniti, consapevole di come questa esperienza potesse permetterle di conoscere meglio la lingua e fare nuove conoscenze. Alla Doherty era riuscita inoltre a ...

