Ghost of Tsushima | il film di Chad Stahelski avrà una versione in bianco e nero?

(Di domenica 26 marzo 2023) C'è forse qualche possibilità di vedere ildiof, o almeno una sua parte o, in? Scopriamo cosa ne pensa il registaofè uno degli adattamenti videoludici più attesi dei prossimi anni, e non solo perché alla regia troveremo, il regista di John Wick. E ora potrebbe essere stato un dettaglio che renderebbe ancora più entusiasti i fan del videogioco, ovvero la possibilità di unaindel. Quella attuale potrebbe essere l'epoca d'oro degli adattamenti cinematografici e televisivi dei videogiochi, considerato il ...

Un adattamento cinematografico del videogioco di successo Ghost of Tsushima è in lavorazione da quasi un anno e, secondo il regista Chad Stahelski, chiamato a dirigere il progetto sarò un film anti-samurai. In un'intervista con BroBible, il regista Chad Stahelski ha condiviso la sua speranza che il recente successo della serie The Last of Us agevoli la realizzazione dell'adattamento del celebre videogioco Ghost of Tsushima.

C'è forse qualche possibilità di vedere il film di Ghost of Tsushima, o almeno una sua parte o versione, in bianco e nero Scopriamo cosa ne pensa il regista Chad Stahelski. NOTIZIA di LAURA SILVESTRI ...Con il film di Ghost of Tsushima, il regista Chad Stahelski intende superare in bellezza le stupende visuali del videogioco di Sucker Punch.