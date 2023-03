GF Vip sondaggi 27 marzo | il possibile quarto finalista e l' eliminato

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 26 marzo 2023) Al Grande Fratello Vip sono in nomination sei persone. Come accaduto per la precedente messa in onda di lunedì 20, anche nella puntata del 27ci sarà un doppio esito. Il concorrente più votato dal pubblico da casa riceverà il titolo di, mentre il vip meno votato dovrà definitivamente abbandonare la casa. A contendersi questi titoli ci sono: Nikita Pelizon, Edoardo Tavassi, Luca Onestini, Alberto De Pisis, Milena Miconi e Andrea Maestrelli. Sul web sono presenti ivolti a capire in anticipo l'orientamento del pubblico da casa. Ebbene, i telespettatori sembrano alquanto d'accordo sul concorrente da mandare in finale e su quello da eliminare. EsitoGF Vip puntata 27e ...