Gf Vip | Daniele Dal Moro attaccato dalla mamma di Nikita | «E' bipolare» Lui risponde così

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Daniele Dal Moro è stato squalificato da “Grande Fratello Vip”. Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultim… - AnnaelisaSirag1 : RT @IsaeChia: #GfVip 7, Wilma Goich: “Oriana Marzoli voleva la storia nel reality, se Daniele Dal Moro è stato squalificato è colpa sua per… - AntonelliCatia : @Claudia9390 Eeeeh ma Daniele è il Vip Superior del momento ???? - Soley67337334 : RT @francesca_09_2: Chissà come mai tutti quelli che hanno imparato a conoscere davvero Daniele la pensano uguale tranne un certo fandom..… - natgab2010 : RT @francesca_09_2: Chissà come mai tutti quelli che hanno imparato a conoscere davvero Daniele la pensano uguale tranne un certo fandom..… -

In un'intervista, Wilma Goich incolpa Oriana Marzoli dell'espulsione diDal Moro dal GF7 Interviene Wilma Goich Recentemente, Wilma Goich ...Fra una chiacchiera e l'altra ha parlato della squalifica diDal Moro dal Grande Fratellodando la colpa a Oriana Marzoli. 'Dal Moro squalificato Colpa di Oriana!' 'Lei lo ha ...Il GFha ritenuto il modo di scherzare diinappropriato e ha deciso di prendere provvedimenti. Ma, secondo la Goich, tutto sarebbe causa della reazione della Marzoli : In aggiunta, la ...

Daniele Dal Moro, proposta a Oriana Marzoli: cosa ammette durante la diretta leggo.it

Polemiche social. La mamma di Nikita Pelizon ha commentato le dichiarazioni Daniele Dal Moro su Twitter. La donna ha insinuato che il veronese abbia una patologia psicologica, accusandolo di essere ...Al Gf vip Wilma Goich non ha mai nascosto di provare dei forti sentimenti per il suo coinquilino Daniele dal Moro. Intervistata a Non succederà ...