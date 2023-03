Gf Vip 7 | Wilma Goich | “Oriana Marzoli voleva la storia nel reality | se Daniele Dal Moro è stato squalificato è colpa sua perché…”

Leggi su isaechia

(Di domenica 26 marzo 2023) La cantante, che quest’anno ha partecipato alla settima edizione del Grande Fratello Vip, ha rilasciato un’intervista a Giada De Miceli. Nel corso del programma Non Succederà Più, in onda su Radio Radio, l’ ex moglie di Edoardo Vianello ha espresso il suo disappunto sulla squalifica diDal. Secondo, sarebbe stata, con la reazione allo scherzo dell’imprenditore, ad averne causato l’espulsione. Ha quindi insinuato che l’influencer venezuelana abbia esasperato il gesto diper liberarsi di un concorrente che avrebbe potuto soffiarle la vittoria.è una persona meravigliosa e sono rimasta malissimo quando lo hanno mandato via perché non era vera la cosa, stavano giocando lui e ...