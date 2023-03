GF Vip 7 | la festa in piscina finisce male | i vipponi richiamati in confessionale

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 26 marzo 2023) È ancora tempo di richiami nella settima edizione del Grande Fratello Vip dopo l’ultima notte di. Come capita ogni fine settimana, la produzione ha dato il “via” ai concorrenti per realizzare un party tra musica e stuzzichini. Tuttavia, la situazione sarebbe degenerata quando buona parte deiavrebbe deciso di tuffarsi incon tutti i bicchieri e bottiglie di spumante. La regia allora sarebbe intervenuta più volte, fino a fermare la. Grande Fratello Vip 7: il party indegenera Nel corso dell’ultimo weekend, i concorrenti del Grande Fratello Vip si sono dati alla pazza gioia. In attesa della semifinale, la produzione ha concesso loro un party con hamburger, stuzzichini e tanta musica per sbollire la tensione della prossima puntata di lunedì. Tutto sembrava andare ...