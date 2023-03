(Di domenica 26 marzo 2023) Bergamo.dinella serata di sabato 25 marzo indove un uomo ha improvvisamente iniziato a lanciare dalla sua finestra aldi un edificio che affaccia su via Gombito una miriade di oggetti, anche molto pesanti. La situazione è degenerata attorno alle 22: dopo aver aperto la finestra e urlato frasi incomprensibili, avrebbe lanciato di sotto qualche bottiglia, allarmando già a quel punto i presenti. A quell’ora, di sabato, in una serata dal clima piacevole, le vie dierano affollatissime, così come era affollata la terrazza del ristorante “Al Donizetti”, che si trova esattamente di fronte all’appartamento: a far balzare dalla sedia tutti i clienti è stato poi un botto fortissimo, quando l’uomo, di ...

Getta mobili e tv in strada dal quarto piano: attimi di terrore in città alta BergamoNews.it

