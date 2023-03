Germania prima della classe? Berlino tiene sotto scacco l'intera Ue (Di domenica 26 marzo 2023) Che la Germania fosse afflitta dalla sindrome del “primo della classe” è risaputo. Da oltre vent'anni domina tutte le scelte che il vari Commissari Europei, via via succedutisi, hanno avallato con totale ossequiosità. Non ultima è la presa di posizione in merito al gas russo (prezzo e distribuzione) ora... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 26 marzo 2023) Che lafosse afflitta dalla sindrome del “primo” è risaputo. Da oltre vent'anni domina tutte le scelte che il vari Commissari Europei, via via succedutisi, hanno avallato con totale ossequiosità. Non ultima è la presa di posizione in merito al gas russo (prezzo e distribuzione) ora... Segui su affaritaliani.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : Germania, prima chiamata in Nazionale maggiore per Malick #Thiaw #Milan - nieddupasqui : RT @IlZebraapois: Il mostro Ue e l’arrogante Germania: l’Italia sull’auto è stata fregata. Berlino prima fa fronte comune con Roma sui moto… - apavo75 : RT @gloquenzi: Prima esultano: “avevate visto ? Non siamo soli! La Germania è dalla nostra parte!” Poi quando gli altri lavorano e trovano… - robinmorensson : RT @gloquenzi: Prima esultano: “avevate visto ? Non siamo soli! La Germania è dalla nostra parte!” Poi quando gli altri lavorano e trovano… - nemiroski : RT @gloquenzi: Prima esultano: “avevate visto ? Non siamo soli! La Germania è dalla nostra parte!” Poi quando gli altri lavorano e trovano… -