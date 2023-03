Germani Brescia-Olimpia Milano | Lega Basket A | le ultime e la diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 26 marzo 2023) La ventitreesima giornata diA si è aperta ieri con la sfida tra Scafati e Trieste, e si appresta a proseguire con i match odierni. Tra questi, spicca, in programma alle ore 19:00 al PalaLeonessa. Punti importanti in palio, soprattutto per la formazione ospite, che ha perso lo scontro diretto contro la Virtus Bologna ed è scivolata in seconda posizione in classifica con 34 punti, due in meno degli emiliani. Decisamente più in basso la squadra allenata da coach Magro, attualmente dodicesima con 16 punti. I biancazzurri proveranno quindi a sfruttare il fattore casalingo per tentare il colpaccio e strappare i due punti ad una delle formazioni più forti del campionato. Ecco lee latv di ...