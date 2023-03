Georgia vs Norvegia – ultime notizie e possibili formazioni (Di domenica 26 marzo 2023) Con l’ottimismo di raggiungere la prima finale di un torneo importante, la Georgia accoglie la Norvegia allo Stadio Batumi per la prima battaglia del Gruppo A di qualificazione a Euro 2024 martedì 28 marzo. I padroni di casa hanno sconfitto la Mongolia per 6-1 in un’amichevole di riscaldamento sabato, mentre i loro omologhi nordici sono caduti in una sconfitta per 3-0 contro la Spagna nella loro gara inaugurale del Gruppo A. Il calcio di inizio di Georgia vs Norvegia è previsto alle 18 Anteprima della partita Georgia vs Norvegia a che punto sono le due squadre Georgia Con l’indomito Khvicha Kvaratskhelia tenuto in riserva, un gran numero di stelle meno conosciute della Georgia ha rubato la scena durante la visita della Mongolia a Batumi, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 26 marzo 2023) Con l’ottimismo di raggiungere la prima finale di un torneo importante, laaccoglie laallo Stadio Batumi per la prima battaglia del Gruppo A di qualificazione a Euro 2024 martedì 28 marzo. I padroni di casa hanno sconfitto la Mongolia per 6-1 in un’amichevole di riscaldamento sabato, mentre i loro omologhi nordici sono caduti in una sconfitta per 3-0 contro la Spagna nella loro gara inaugurale del Gruppo A. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreCon l’indomito Khvicha Kvaratskhelia tenuto in riserva, un gran numero di stelle meno conosciute dellaha rubato la scena durante la visita della Mongolia a Batumi, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CostiMaurizio : @Cavenaz @jacopo_iacoboni Probabilmente Lettonia, Moldavia, Georgia e ogni paese che sa che prima o poi ti chieda a… - messigeorgian0 : 0 minuti per Kvaratskhelia in Georgia Mongolia. È stato risparmiato per Georgia Norvegia valida per le qualificazioni agli Europei. - FILO150989 : @CalifanoGiusep2 @dtsgtr2 Perché è un'amichevole mentre Martedì c'è Georgia -Norvegia valida per le qualificazioni all'europeo - antonio_race : Interessante sarà Georgia Norvegia Due Nazionali deboli nel complesso ma con due fenomeni super top player in grad… - tancredipalmeri : Domenica doveva essere il giorno di Kvaratskhelia contro Haaland in Georgia-Norvegia, ma il norvegese è infortunato… -