Genova, le lettere dal carcere di Alberto Scagni che uccise la sorella Alice: "Chissà come sta mia sorella" (Di domenica 26 marzo 2023) Le comunicazioni con la psicologa, che secondo la difesa dimostrano la sua incapacità di intendere e volere, mentre lo psichiatra nominato dal gip lo ha definito "semi-infermo" Leggi su repubblica (Di domenica 26 marzo 2023) Le comunicazioni con la psicologa, che secondo la difesa dimostrano la sua incapacità di intendere e volere, mentre lo psichiatra nominato dal gip lo ha definito "semi-infermo"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gianpiero1965 : La Genova fine anni 80, io l' ho incrociato in via Balbi...ma ho fatto l''eretico' ...da Lettere sono passato a Sci… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cultura & Spettacoli Ivano Fossati riceverà una laurea honoris causa in lettere Sarà conferita dall'un… - fisco24_info : Ivano Fossati riceverà una laurea honoris causa in lettere: Sarà conferita dall'università di Genova lunedì prossimo - AnsaLiguria : Ivano Fossati riceverà una laurea honoris causa in lettere. Sarà conferita dall'università di Genova lunedì prossim… - solostyleit : Ivano Fossati riceverà una laurea honoris causa in lettere - Sarà conferita dall'università di Genova lunedì prossi… -