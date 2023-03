Genova, 15enne muore durante una festa in casa: “Aveva fatto incontro di mini-boxe con un amico. Aveva problemi cardiaci” (Di domenica 26 marzo 2023) Un ragazzo di 15 anni è morto sabato sera dopo avere giocato a mini-boxe con alcuni amici in casa di uno di loro, in via Acquarone nel quartiere di Castelletto, a Genova. Il ragazzino, con qualche problema cardiaco, si è accasciato davanti agli altri ragazzi. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 che ha provato a rianimarlo ma per il 15enne non c’è stato nulla da fare. Le indagini sono state affidate ai carabinieri. I militari hanno escluso l’uso di stupefacenti o alcol. Il gruppo si era riunito a casa per una chiacchiera, invece di uscire. A un certo punto qualcuno trova dei guantoni da boxe e allora decidono di organizzare un mini torneo, più simulazione che altro. Sfide senza usare violenza, simulando soltanto i colpi tanto per fare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 marzo 2023) Un ragazzo di 15 anni è morto sabato sera dopo avere giocato acon alcuni amici indi uno di loro, in via Acquarone nel quartiere di Castelletto, a. Il ragazzino, con qualche problema cardiaco, si è accasciato davanti agli altri ragazzi. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 che ha provato a rianimarlo ma per ilnon c’è stato nulla da fare. Le indagini sono state affidate ai carabinieri. I militari hanno escluso l’uso di stupefacenti o alcol. Il gruppo si era riunito aper una chiacchiera, invece di uscire. A un certo punto qualcuno trova dei guantoni dae allora decidono di organizzare untorneo, più simulazione che altro. Sfide senza usare violenza, simulando soltanto i colpi tanto per fare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sveva1605 : RT @VittorioBanti: 'Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti vi è quella che la vittima, studente in un liceo del centro, fosse affetta da… - Matteoemmosocaz : RT @Adriano72197026: Muoiono come da programma ?? R.I.P.?? - Sadachbia777 : RT @Adriano72197026: Muoiono come da programma ?? R.I.P.?? - VittorioBanti : 'Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti vi è quella che la vittima, studente in un liceo del centro, fosse affet… - amoruso_silvio : RT @Adriano72197026: Muoiono come da programma ?? R.I.P.?? -