Genova, 15enne muore durante una festa con gli amici dopo aver giocato a boxe (Di domenica 26 marzo 2023) durante una festa tra coetanei si è accasciato a terra improvvisamente e per lui non c’è stato più nulla da fare: ieri un 15enne è morto a Genova, a casa di un amico in via Acquarone, mentre trascorreva il sabato sera insieme a un gruppo di compagni. I carabinieri del nucleo operativo indagano su quanto accaduto, i giovanissimi ragazzi sono stati ascoltati e da quanto riferiscono i militari non sarebbero state consumate sostanze stupefacenti o alcol durante la festa. Dal racconto dei presenti è però emerso che i giovani avrebbero inscenato una sorta di mini torneo di boxe, senza uso di particolare violenza, utilizzando alcuni guantoni sportivi presenti dentro casa. Poco dopo la fine del suo “incontro”, il 15enne ha avuto un ... Leggi su tpi (Di domenica 26 marzo 2023)unatra coetanei si è accasciato a terra improvvisamente e per lui non c’è stato più nulla da fare: ieri unè morto a, a casa di un amico in via Acquarone, mentre trascorreva il sabato sera insieme a un gruppo di compagni. I carabinieri del nucleo operativo indagano su quanto accaduto, i giovanissimi ragazzi sono stati ascoltati e da quanto riferiscono i militari non sarebbero state consumate sostanze stupefacenti o alcolla. Dal racconto dei presenti è però emerso che i giovani avrebbero inscenato una sorta di mini torneo di, senza uso di particolare violenza, utilizzando alcuni guantoni sportivi presenti dentro casa. Pocola fine del suo “incontro”, ilha avuto un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Open_gol : Al momento l'ipotesi che si fa strada è quella di un malore. Nel corso della serata con gli amici non sono stati as… - notransnoclima : TUTTO NORMALE PER I COVIDIOTI CHE STANNO AMMAZZANDO I LORO FIGLI PER NN FAR MORIRE I PROPRI GENITORI VACCINATI - lacittanews : Un ragazzino di 15 anni è morto in un’abitazione di Genova, durante un festino, sabato 25 marzo, poco prima di mezz… - Rolfi39 : RT @TgrRaiLiguria: L'incontro di boxe tra amici finisce in tragedia a Genova Castelletto: un quindicenne si accascia a terra durante una fe… - news_mondo_h24 : Genova: tragica morte per una ragazzina di 15 anni -