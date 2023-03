Genova | 15enne muore colto da malore durante una festa tra coetanei

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italia_Notizie : Genova, 15enne muore in una festa in casa: il malore e l’ipotesi dei «mini incontri di boxe» - EnricoAntonio68 : RT @SecolodItalia1: Tragedia a Genova, 15enne muore durante una festa tra amici. Ma stavolta lo “sballo” non c’entra - andreastoolbox : Genova, 15enne muore durante una festa: «Mini incontri di boxe» fra minorenni - Corriere della Sera #15enne #Genova… - afgibi : RT @MediasetTgcom24: Genova, malore a una festa: un 15enne muore a casa di amici #genova #malore - AOnewsIT : La gara di oggi è stata vinta per 6m: ?? 11:54 -

... poco prima della mezzanotte, all'interno di una abitazione di, in via Acquarone nel ... Sono stati gli amici ad allertare i soccorsi dopo che ilsi è accasciato, ma per lui non c'è stato ...una festa tra adolescenti finisce in tragedia . Un ragazzo di 15 anni, E. A., è morto a causa di un malore mentre si trovava in compagnia di una quindicina di adolescenti un appartamento. Gli ...Tragedia ieri sera a. Un quindicenne è morto durante una festa tra amici in un'abitazione. Sul caso indagano i ... Ilsi sarebbe sentito male e i tentativi di rianimarlo da parte del 118 ...

Genova, 15enne muore durante una festa: «Mini incontri di boxe» fra minorenni Corriere della Sera

A Genova una festa tra adolescenti finisce in tragedia. Un ragazzo di 15 anni, E. A., è morto a causa di un malore mentre si trovava in compagnia di una quindicina di adolescenti un appartamento. Gli ...Durante una festa tra coetanei si è accasciato a terra improvvisamente e per lui non c’è stato più nulla da fare: ieri un 15enne è morto a Genova, a casa di un amico in via Acquarone, mentre trascorre ...