Genoa | parla Vogliacco | «C’era una cosa che si vedeva già dal ritiro»

(Di domenica 26 marzo 2023) Alessandro, difensore delcosì dell’attuale momento dei rossoblù, svelando anche un retroscena Alessandro, difensore del, hato così alla Gazzetta dello Sport. LE PAROLE – «Già dalestivoun’alchimia particolare. L’idea di arrivare in uno spogliatoio con giocatori esperti come Badelj o Sturaro mi preoccupava. Invece qui tutti lavorano per il bene collettivo. Se ti conquisti la fiducia del pubblico, giocare al Ferraris è fantastico. Negli ultimi mesi poi si è creata un’alchimia speciale con il nostro stadio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Alessandro Vogliacco, difensore del Genoa, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport. LE PAROLE – «Già dal ritiro estivo c'era un'alchimia particolare. L'idea di arrivare in uno spogliatoio con ...