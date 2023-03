Genitori stressati, diritto a tre settimane di riposo in clinica; la svolta tedesca (Di domenica 26 marzo 2023) È capitato a tutti, e magari più di una volta nella propria vita, di pensare di ritenersi Genitori stressati, specialmente se si sta vivendo un periodo pesante sul piano lavorativo e non riesce a gestire ogni situazione. Questo non significa certamente non essere in grado di portare a termine il proprio compito, ben sapendo che non esiste una scuola dove imparare a essere mamma e papà. In Germania si è così deciso di garantire a chi si trova in difficoltà un diritto che negli altri Paesi non è al momento previsto. Chi si rende conto di non riuscire a gestire tutte le incombenze, soprattutto quelle familiari, e vive quella fase che può essere definita di “burnout“, ha diritto a una “kur“, una sorta di ritiro della durata di tre settimane che può essere utilizzato per ricaricarsi. La richiesta può essere ... Leggi su news.robadadonne (Di domenica 26 marzo 2023) È capitato a tutti, e magari più di una volta nella propria vita, di pensare di ritenersi, specialmente se si sta vivendo un periodo pesante sul piano lavorativo e non riesce a gestire ogni situazione. Questo non significa certamente non essere in grado di portare a termine il proprio compito, ben sapendo che non esiste una scuola dove imparare a essere mamma e papà. In Germania si è così deciso di garantire a chi si trova in difficoltà unche negli altri Paesi non è al momento previsto. Chi si rende conto di non riuscire a gestire tutte le incombenze, soprattutto quelle familiari, e vive quella fase che può essere definita di “burnout“, haa una “kur“, una sorta di ritiro della durata di treche può essere utilizzato per ricaricarsi. La richiesta può essere ...

