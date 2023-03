Gemma Zanatta de Il Paradiso delle Signore è identica a La somiglianza è incredibile

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 26 marzo 2023)ad una famosissima attrice di Netflix: latra le due è veramente impressionante Questa settimana è stata unaprincipali protagoniste della vicenda de Il. La soap opera italiana è nata come una serie, ma sembra che gli appuntamenti settimanali, per il numero di ascolti che riesce a conquistare, non bastano: la Rai decide di mandare quindi quotidianamente in onda una puntata dal lunedì al venerdì. Le storiesarte, commesse, magazzinieri e tutto ciò che riguarda il mondo del, ha appassionato sempre di più gli italiani e, questa settimana, i riflettori erano tutti puntati suche sembra aver preso una decisione sul futuro ...