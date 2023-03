GdS – Zaniolo, la Juventus non molla: avviati nuovi contatti (Di domenica 26 marzo 2023) 2023-03-26 01:12:37Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla rosea: I bianconeri vogliono puntare sui giovani italiani e i 30 milioni di clausola che l’ex giallorosso ha con il Galatasaray potrebbero essere un investimento. Ma alla finestra c’è anche il Milan L’esilio turco di Nicolò Zaniolo non sarà lungo e sulla carta potrebbe terminare già in estate. A giugno la clausola per strapparlo al Galatasaray senza trattare sarà di 30 milioni. Per i bianconeri non sono più i tempi dei Pjanic o degli Higuain, sbarcati a Torino attraverso il pagamento delle clausole a Roma e Napoli (32 milioni per il bosniaco, 90 per l’argentino), però il nome di Zaniolo non è passato di moda. Anzi… La Signora del futuro, nelle intenzioni di proprietà e dirigenza, dovrà essere più giovane e sostenibile. Ma anche più italiana. ... Leggi su justcalcio (Di domenica 26 marzo 2023) 2023-03-26 01:12:37Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla rosea: I bianconeri vogliono puntare sui giovani italiani e i 30 milioni di clausola che l’ex giallorosso ha con il Galatasaray potrebbero essere un investimento. Ma alla finestra c’è anche il Milan L’esilio turco di Nicolònon sarà lungo e sulla carta potrebbe terminare già in estate. A giugno la clausola per strapparlo al Galatasaray senza trattare sarà di 30 milioni. Per i bianconeri non sono più i tempi dei Pjanic o degli Higuain, sbarcati a Torino attraverso il pagamento delle clausole a Roma e Napoli (32 milioni per il bosniaco, 90 per l’argentino), però il nome dinon è passato di moda. Anzi… La Signora del futuro, nelle intenzioni di proprietà e dirigenza, dovrà essere più giovane e sostenibile. Ma anche più italiana. ...

