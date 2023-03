GdS – Juve, Arthur non sarà riscattato dal Liverpool: il ritorno e gli scenari (Di domenica 26 marzo 2023) 2023-03-25 12:14:09 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della rosea: A lungo infortunato e fuori dal progetto di Klopp, il brasiliano rientrerà a Torino. Ha ancora due anni di contratto in bianconero, proveranno a trovargli squadra ma non sarà facile Tanti giovani in rampa di lancio a centrocampo su cui puntare forte o da mettere sul mercato. Poi il mirino azzurro su Frattesi. Ma in mezzo la Juventus dovrà gestire anche la fine dei prestiti in Premier di Arthur, Zakaria e McKennie. Se l’americano sembra il più vicino al riscatto al Leeds, la pratica sicuramente più scottante è il rientro pressoché certo del brasiliano, nei fatti già alla luce del suo impiego al Liverpool ma di recente oltretutto anticipato anche dalle dichiarazioni del suo procuratore ... Leggi su justcalcio (Di domenica 26 marzo 2023) 2023-03-25 12:14:09 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della rosea: A lungo infortunato e fuori dal progetto di Klopp, il brasiliano rientrerà a Torino. Ha ancora due anni di contratto in bianconero, proveranno a trovargli squadra ma nonfacile Tanti giovani in rampa di lancio a centrocampo su cui puntare forte o da mettere sul mercato. Poi il mirino azzurro su Frattesi. Ma in mezzo lantus dovrà gestire anche la fine dei prestiti in Premier di, Zakaria e McKennie. Se l’americano sembra il più vicino al riscatto al Leeds, la pratica sicuramente più scottante è il rientro pressoché certo del brasiliano, nei fatti già alla luce del suo impiego alma di recente oltretutto anticipato anche dalle dichiarazioni del suo procuratore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : (#Gds) #Zaniolo: 'Italia, torno. Non garantisco che resterò al #Galatasaray'. #Juve in agguato, i bianconeri pronti… - Paolo72770056 : RT @mirkonicolino: (#Gds) #Zaniolo: 'Italia, torno. Non garantisco che resterò al #Galatasaray'. #Juve in agguato, i bianconeri pronti a ri… - juve_grecchi : RT @mirkonicolino: (#Gds) #Zaniolo: 'Italia, torno. Non garantisco che resterò al #Galatasaray'. #Juve in agguato, i bianconeri pronti a ri… - Fprime86 : RT @mirkonicolino: (#Gds) #Zaniolo: 'Italia, torno. Non garantisco che resterò al #Galatasaray'. #Juve in agguato, i bianconeri pronti a ri… - Cucciolina96251 : RT @mirkonicolino: (#Gds) #Zaniolo: 'Italia, torno. Non garantisco che resterò al #Galatasaray'. #Juve in agguato, i bianconeri pronti a ri… -