(Di domenica 26 marzo 2023) La perdita è avvenuta in un oleodotto gestito da Perenco: ilè finito nell’acqua e nell’area circostante

Ilè finito nell'acqua e nell'area circostante, hanno fatto sapere le autorità locali. La perdita è avvenuta in un oleodotto gestito da Perenco. La gente del posto è stata invitata a non ...Unadisi è verificata nel Dorset, nel Sud - Est del Regno Unito, imponendo alle autorità di dichiarare lo stato di 'major incident' (grave emergenza). Lo riporta Sky News , ...Gli ambientalisti hanno sottolineato la necessità di contenere ladinel minor tempo possibile, perché il combustibile resta in un primo momento allo strato superficiale e poi ...

Gb: fuoriuscita petrolio in Dorset, dichiarato lo stato di “grave emergenza” La Stampa

La perdita proviene da un oleodotto di Wytch Farm a Purbecks, nel Dorset, sud-est del Paese. Si parla di 200 barili circa. L’impianto è gestito da Perenco ...Un grave incidente si è verificato nella parte sud-orientale della Gran Bretagna a seguito di una perdita di petrolio da un oleodotto nel Dorset. Lo rendono noto Sky News e la Bbc. La perdita proviene ...