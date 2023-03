Gazzetta – Inter su Orsolini, ma il Bologna vuole il rinnovo: il dilemma di mercato (Di domenica 26 marzo 2023) 2023-03-24 15:22:05 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della Gazzetta: Contratto in scadenza nel 2024, una piazza dove può diventare una bandiera del club e la corte dell’Inter: per uno che secondo Sinisa “può giocare ad altissimi livelli”, è il momento di scegliere “Orso, hai tutto quello che ti serve per crescere e affermarti ad altissimi livelli. Sarei davvero felice se tu leggessi questo libro che racchiude quello che serve a te per completarti e trasformare questo anno in un capolavoro. Poi mi saprai dire. Io sono sempre dalla tua parte!”. Orso ha rivisto quel libro fra le cose belle poco tempo fa e ha pubblicato la dedica su instagram due mesi dopo la scomparsa di colui che gli ha dato bastone e carota, consigli e punizioni, dritte e battute, affetto sempre ricambiato: Sinisa Mihajlovic. Vai alla fonte di questo ... Leggi su justcalcio (Di domenica 26 marzo 2023) 2023-03-24 15:22:05 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della: Contratto in scadenza nel 2024, una piazza dove può diventare una bandiera del club e la corte dell’: per uno che secondo Sinisa “può giocare ad altissimi livelli”, è il momento di scegliere “Orso, hai tutto quello che ti serve per crescere e affermarti ad altissimi livelli. Sarei davvero felice se tu leggessi questo libro che racchiude quello che serve a te per completarti e trasformare questo anno in un capolavoro. Poi mi saprai dire. Io sono sempre dalla tua parte!”. Orso ha rivisto quel libro fra le cose belle poco tempo fa e ha pubblicato la dedica su instagram due mesi dopo la scomparsa di colui che gli ha dato bastone e carota, consigli e punizioni, dritte e battute, affetto sempre ricambiato: Sinisa Mihajlovic. Vai alla fonte di questo ...

