Gas non c’è pace. Razionamenti in arrivo? Ecco cosa succederà (Di domenica 26 marzo 2023) L’emergenza gas non è ancora finita in Europa, anche se apparentemente non se ne parla troppo come prima, ma l’argomento è sempre scottante. Va detto che il prezzo del metano è sui sotto i 50 euro al megawattora oramai da inizio anno. Si temono, a questo punto, possibili problemi tra le stagioni dell’estate e quella dell’autunno di quest’anno. L’Italia e gli altri partner, infatti, non hanno ancora sostituito a pieno il gas russo. Per questi motivi la Commissione europea vuole tenere ancora bassa la domanda di gas. Argomento che interessa molti e su cui bisogna puntare l’attenzione in modo deciso. Gas non c’e? pace. Razionamenti in arrivo. Ecco cosa succedera? – Formatonews.it Secondo Bruxelles la proroga è necessaria, per utilizzare le parole dette, si afferma di: “garantire la ... Leggi su formatonews (Di domenica 26 marzo 2023) L’emergenza gas non è ancora finita in Europa, anche se apparentemente non se ne parla troppo come prima, ma l’argomento è sempre scottante. Va detto che il prezzo del metano è sui sotto i 50 euro al megawattora oramai da inizio anno. Si temono, a questo punto, possibili problemi tra le stagioni dell’estate e quella dell’autunno di quest’anno. L’Italia e gli altri partner, infatti, non hanno ancora sostituito a pieno il gas russo. Per questi motivi la Commissione europea vuole tenere ancora bassa la domanda di gas. Argomento che interessa molti e su cui bisogna puntare l’attenzione in modo deciso. Gas non c’e?insuccedera? – Formatonews.it Secondo Bruxelles la proroga è necessaria, per utilizzare le parole dette, si afferma di: “garantire la ...

