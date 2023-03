Gand - Wevelgem | il grande gesto di Van Aert | fa vincere il compagno Laporte

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #GandWevelgem, gli highlights: #VanAert regala la vittoria a #Laporte - VIDEO - SpazioCiclismo : Spettacolo Jumbo-Visma con Wout Van Aert e Christophe Laporte #GW23 - sportmediaset : Laporte fa sua la Gand-Wevelgem. Ganna si ritira dopo una caduta #ciclismo - persempre_news : Christophe #Laporte davanti Wout #vanAert della #JumboVisma ha vinto la #GandWevelgem grazie ad una strepitosa azio… - RSIsport : ?????? Arrivato al traguardo insieme al compagno di squadra, Van Aert lascia la vittoria della Gand-Wevelgem a Laporte -

Christophe Laporte ha vinto l'edizione numero 85 della, 261 km da Ypres atra pioggia e freddo segnata anche da cadute e ritiri, tra cui quelli di Filippo Ganna, Alberto Bettiol, Jonathan Milan e Michal Kwiatkowski. Uno strapotere ...Wout Van Aert lascia la vittoria della2023 al compagno Christophe Laporte, ecco i risultati e la classifica della classica belga che dopo oltre 200 km ha condotto i corridori da Ypres acon diciassette muri da ...Brutta caduta per Filippo Ganna nellaa soli 15 giorni dalla Parigi - Roubaix. Il ciclista di Verbania, in Piemonte, capitano della Ineos Grenadiers, è stato costretto al ritiro dalla corsa nelle Fiandre quando mancavano ...

Ganna cade nella Gand-Wevelgem ed è costretto al ritiro. Il team: "Niente di grave"

L'edizione 2023 della Gand-Wevelgem si trasforma in un'apoteosi per la Jumbo-Visma, che festeggia una strepitosa doppietta. Wout van Aert e Christophe Laporte fanno il vuoto sul Kemmelberg, riuscendo ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FILIPPO GANNA SI RITIRA: COSA E’ SUCCESSO E COME STA 17.05 Chirstophe Laporte è il quarto francese a vincere 17.03 Giornata sfortunata per i corridori italian ...