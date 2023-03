Gand-Wevelgem femminile 2023 oggi | orari | programma | tv | percorso | favorite | streaming

(Di domenica 26 marzo 2023) È finalmente arrivato il giorno della, corsa in linea belga di livello Worldtour. Quest’si partirà alle ore 13:50 da Ypres e si arriverà, dopo 162,5 km ricchi di insidie, sul traguardo di. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutto ciò che c’è da sapere sulla gara odierna.Ypres –(162.5 km) La prima parte della corsa sarà quasi totalmente in pianura. Poi, dal km 95 circa, si entrerà nel vivo della gara e cominceranno i muri (sette in tutto). La prima serie di salite comprenderà lo Scherpenberg (1,2 km al 2,6%), il Baneberg (1,2 km al 6,6%), il Monteberg (1,2 km al 5%) e il Kemmelberg (0.6 km al 7%), tutte asperità che potrebbero far scoppiare la corsa. Superate le prime difficoltà, non ci sarà ...

Juan Sebastian Molano non parteciperà alladi domenica, ma è il male minore se si pensa all'incidente in cui venerdì è stato coinvolto il 28enne colombiano della Uae - Emirates. Molano non aveva preso parte all'E3 di Harelbeke ...Domenica prossima sarà invece al via della, mentre mercoledì prossimo sarà alla Dwars door Vlaanderen, attraverso il Fiandre, che sarà l'ultima prova prima di rincorrere il sogno ...Domenica 26 marzo va in scena la2023 , corsa belga che anticipa di una settimana il Giro delle Fiandre, seconda Monumento della stagione. Altro appuntamento sulle pietre del nord per alcuni big, che si sfideranno sui ...

Filippo Ganna proverà a essere protagonista alla Gand-Wevelgem, classica belga che andrà in scena domenica 26 marzo. Il fuoriclasse piemontese, reduce dalla spettacolare prestazione offerta alla Milan ...