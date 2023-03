Gand - Wevelgem | doppietta Jumbo - Visma | 1° Laporte | 2° Van Aert

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportmediaset : Laporte fa sua la Gand-Wevelgem. Ganna si ritira dopo una caduta #ciclismo - persempre_news : Christophe #Laporte davanti Wout #vanAert della #JumboVisma ha vinto la #GandWevelgem grazie ad una strepitosa azio… - RSIsport : ?????? Arrivato al traguardo insieme al compagno di squadra, Van Aert lascia la vittoria della Gand-Wevelgem a Laporte - MazzaliVanna : RT @RaiNews: #Ciclismo, fiato sospeso per Filippo #Ganna: incidente nella @GentWevelgem a 15 giorni dalla @parisroubaix @INEOSGrenadiers ht… -

Christophe Laporte ha vinto l'edizione numero 85 della Gand-Wevelgem, 261 km da Ypres tra pioggia e freddo segnata anche da cadute e ritiri, tra cui quelli di Filippo Ganna, Alberto Bettiol, Jonathan Milan e Michal Kwiatkowski. Brutta caduta per Filippo Ganna nella Gand-Wevelgem a soli 15 giorni dalla Parigi - Roubaix. Il ciclista di Verbania, in Piemonte, capitano della Ineos Grenadiers, è stato costretto al ritiro dalla corsa nelle Fiandre.

Ganna cade nella Gand-Wevelgem ed è costretto al ritiro. Il team: “Niente di grave” La Gazzetta dello Sport

Brutta caduta per Filippo Ganna nella Gand-Wevelgem a soli 15 giorni dalla Parigi-Roubaix. Il ciclista di Verbania, in Piemonte, capitano della Ineos Grenadiers, è stato costretto al ritiro dalla ...Tempo da lupi, con pioggia e vento forti, alla Gand-Wevelgem: caduta per Filippo Ganna a 141 chilometri dal traguardo, in prossimità del primo tratto di pavé, il Veurnestraat. Il campione della Ineos ...