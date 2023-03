Gand-Wevelgem 2023, Mark Cavendish assente allo start (Di domenica 26 marzo 2023) Pochi minuti fa è iniziata la Gand-Wevelgem 2023, corsa in linea maschile belga del circuito WorldTour che precede di una settimana esatta il Giro delle Fiandre 2023 (in programma quindi il 2 aprile), e al via non si è presentato il britannico Mark Cavendish. Il motivo? Niente di grave per fortuna per il corridore dell’Astana Qazaqstan. Come annunciato dalla stessa squadra kazaka, il classe 1985 si è ammalato in queste ultime ore e si è dunque deciso di non rischiare, anche perché sulle strade belghe oggi sono attesi pioggia e vento. Ciclismo, le condizioni di Egan Bernal dopo la caduta alla Volta a Catalunya 2023 Dopo la mancata partenza nella gara odierna, per Cavendish (che oggi avrebbe potuto giocare un ruolo da outsider) diventano dunque tre i ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) Pochi minuti fa è iniziata la, corsa in linea maschile belga del circuito WorldTour che precede di una settimana esatta il Giro delle Fiandre(in programma quindi il 2 aprile), e al via non si è presentato il britannico. Il motivo? Niente di grave per fortuna per il corridore dell’Astana Qazaqstan. Come annunciato dalla stessa squadra kazaka, il classe 1985 si è ammalato in queste ultime ore e si è dunque deciso di non rischiare, anche perché sulle strade belghe oggi sono attesi pioggia e vento. Ciclismo, le condizioni di Egan Bernal dopo la caduta alla Volta a CatalunyaDopo la mancata partenza nella gara odierna, per(che oggi avrebbe potuto giocare un ruolo da outsider) diventano dunque tre i ...

